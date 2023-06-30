Сергей Лавров рассказал о ходе зерновой сделки

Сергей Лавров отметил, что Украина в первую очередь вывозит зерно для коммерческих нужд. Министр напомнил, что изначально предполагалось, что зерно из Украины будет поступать в страны, у которых высокая вероятность голода. В итоге Киев отправляет продовольствие (кукурузу, пшеницу и подсолнечные семечки) в большей степени в страны ЕС. В беднейшие регионы было вывезено всего 2.5% от общего количества зерновых.

В свою очередь Россия постоянно предоставляет удобрения и продовольствие в страны, которые в этом нуждаются. В первую очередь речь идет об африканских регионах. РФ делает это на бесплатной основе.