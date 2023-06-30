Сергей Лавров рассказал, возможны ли дипломатические переговоры с Украиной

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАС , прокомментировал заявление американского политика Энтони Блинкена о дипломатических переговорах между участниками украинского конфликта.

Так, Энтони Блинкен считает, что ситуацию в Украине необходимо урегулировать дипломатическими переговорами. Сергей Лавров отметил двойственность политики партнеров Украины. С одной стороны, они считают, что Украина обязана победить Россию на поле боя. Одновременно с этим заявляют о завершении спецоперации переговорами.

Министр иностранных дел России уверен, что союзники киевского режима пытаются временно заморозить конфликт. Во время переговоров Киев будет получать вооружение для дальнейших военных действий.