Сергей Лавров: Россия будет следить за судьбой культурного наследия Киево-Печерской лавры

Во время пресс-конференции Сергея Лаврова журналист обратился к министру иностранных дел с вопросом, будет ли Россия следить за передвижением культурного наследия из Киево-печерской Лавры. Конференция проходит в прямом эфире ТАС.

МИД России уже обратилось в ЮНЕСКо с вопросом, будет ли организация защищать культурное наследие Киево-Печерской лавры. В свою очередь Россия будет и дальше продолжать следить за развитием данной ситуации.

Сергей Лавров также обратился к присутствующим журналистам, чтобы они связывались с французскими коллегами за детальными разъяснениями некоторых моментов. Например, в Лувр из Киева привезли иконы. Информацию о том, кто автор, на какой срок они доставлены, не разглашают. Также министр отметил важность беречь культурное наследие каждой страны.