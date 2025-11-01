Сериал-предупреждение: для просмотра «На краю» нужно всего 15 минут. Как он помогает стать бдительнее?

Россиянам доступна для просмотра первая серия нового детективного веб-сериала «На краю» (6+), созданного при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, главная героиня — Анна. Девушка мечтает раскрывать преступления. Она с энтузиазмом приступает к расследованию. Однако современные преступники, которые используют для мошеннических афер цифровые технологии, проявляют особую хитрость. Каждое новое дело — сложный процесс, требующий учета любых деталей.

По данным издания, сериал основан на реальных событиях. Цель проекта — показать зрителю, как один необдуманный шаг может сделать любого человека жертвой мошенничества. В каждой серии рассматривается реальный случай из уголовной и административной юридической практики. После просмотра зритель должен осознать важность всегда быть бдительным. Демонстрация реальных инцидентов позволит человеку распознавать уловки злоумышленников. Просмотр серии не занимает много времени. Потребуется всего 15 минут.

