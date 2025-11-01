Это не «интернет-шалости»: в СК призвали жертв кибербуллинга не молчать о проблеме

В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу россиян призвал серьезно относиться к проблеме кибербуллинга, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Кибербуллинг — это не "интернет-шалости". Это преступление», — указано в сообщении СК Кузбасса.

По информации издания, в цифровой среде часто происходят случаи, в результате которых страдают граждане РФ. Мошенники действуют анонимно. Они шантажируют, угрожают, создают фальшивые аккаунты, публикуют в публичном пространстве без согласия человека его персональные данные. Перечисленные факторы относят к интернет-травле — кибербуллингу.

В СК сообщили, что кибербуллинг наносит непоправимый вред психическому и физическому здоровью жертвы. Потерпевшие сталкиваются с депрессиями и тревожными расстройствами. Данные действия квалифицируются как уголовно наказуемые деяния.

В СК обратились к злоумышленникам. Специалисты предупредили, что даже по анонимному аккаунту можно установить личность человека. Нарушителей законов могут привлекать к уголовной ответственности. Потерпевших призвали не бояться рассказывать о проблеме и обращаться к правоохранителям.

«Не бойтесь рассказать о случившемся. Сохраняйте все доказательства: скриншоты, ссылки, номера телефонов. Немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Каждое такое обращение будет взято на контроль», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли Кузбасса предупредило россиян о новом опасном мошенничестве в соцсетях.