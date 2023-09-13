Сертификат на 100 тысяч рублей: Мнения россиян о проекте «Трезвая свадьба»

Мэрия Тувы инициировала акцию «Трезвая свадьба». В рамках проекта молодожены и их гости не должны употреблять спиртные напитки на протяжении всего праздничного дня. Жители России поделились мнением о проекте, сообщает prmira.ru .

Некоторые условия, чтобы молодая семья могла получить 100 тысяч рублей, необходимо выполнять и после дня бракосочетания. В течение трех дней с момента росписи молодожены, родители и свидетели не должны стать участниками никакого происшествия, тем более с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

В Туве уже есть одна семейная пара, которая выполнила все условия акции и получила 100 тысяч рублей. В мэрии выделили деньги еще для десяти семей.

Некоторые россияне выразили обеспокоенность, что вернутся времена, как были в СССР. Алкоголь в любых дозах был под запретом. Пользователи социальных сетей оставляли такие комментарии.

«Мы это уже проходили: комсомольские-безалкогольные — коньяк в самоварах, вино в графинах, водка в бутылках из-под минералки….».

«Трезвые свадьбы в 1985-86, борьба с пьянством и вырубка виноградников. Помню, проходили».

Другие россияне положительно отреагировали на подобную инициативу. Люди отмечали, что не только в Тыве, но и во многих регионах РФ, есть проблемы с алкоголем. К тому же люди уже просто отучились расслабляться без дополнительного допинга.

«Проблема у этого народа с алкоголем. Не только у них, конечно, но там что-то совсем мрачно», - отметил читатель

Несколько человек поделилось опытом присутствия на безалкогольной свадьбе:

«У моей дочери была безалкогольная свадьба! И веселились, и танцевали! Два дня гуляли без выпивки»

«Я у брата была в Братске на свадьбе без алкоголя. Думала: «Фу, скучно будет», но получилось достаточно все наоборот»