«Ъ»: сержанта Лобовикова признали виновником гибели семерых мобилизованных сослуживцев

Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный приговор в виде пожизненного заключения сержанту Дмитрию Лобовикову, по вину которого, как доказало следствие, погибли семь мобилизованных граждан России, еще десять получили различные ранения, сообщает издание « КоммерсантЪ ».

Следствие считает, что события развивались таким образом. В ночь с 13 на 14 января 2023 года сержант Дмитрий Лобовиков со сослуживцами праздновал Старый Новый год. Мужчина употреблял спиртные напитки. В его обязанности входило обучение военнослужащих РФ, которые должны были защищать Белгородскую область. Это отделение было выведено из зоны СВО.

Сержант зашел к своим подопечным, разбудил их и проверил, как они выполнены ранее данные им указания. Он обратил внимание на допущенные ошибки. Достал гранату, сорвал чеку и обратился к одному из военнослужащих, знает ли он, как теперь поступить с гранатой. Услышав отрицательный ответ, Дмитрий Лобовиков вышел в коридор. Затем неожиданно бросил гранату в комнату.

«От взрыва гранаты сдетонировали находившиеся в комнате баллоны с газом. От осколков и пожара погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения и ожоги различной степени тяжести», — пишет «КоммерсантЪ».

Версия сержанта другая. Он зашел в расположение, заметил на полу гранату без кольца. Спросил у сослуживца, может ли он вернуть кольцо на место. Услышав отрицательный ответ, вышел в коридор, где потерял сознание. Адвокат пояснил, что ранее контуженный сержант Лобовиков принимал седативные препараты. Не исключено, что алкоголь спровоцировал потерю сознания.

«Согласно оглашенному вердикту, подсудимый был единогласно признан виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и не заслуживающим снисхождения», — сообщает издание.

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