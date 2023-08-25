Сезон арбузов: кому стоит отказаться от летнего лакомства

Арбуз – ягода, в которой много витаминов и минералов. Особенность плода в том, что он является сезонным. Но некоторым категориям населения следует ограничить употребление арбуза или полностью исключить, сообщает newizv.ru .

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева отметила, что арбуз лишь на первый взгляд считается низкокалорийным продуктом. Точнее калорий в нем действительно немного, но зато высокий гликемический индекс. Это значит, что имеющейся сахар быстро проникает в кровь. Людям, которые следят за фигурой, не стоит есть много плода. Пациентам с сахарным диабетом по той же причине следует совершенно отказаться от арбуза. Из-за того, что арбуз имеет мочегонное действие, не стоит его есть тем, у кого проблемы с почками.

Детям до года не рекомендовано иметь ягоду в рационе. Если взрослый человек не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, то он может употреблять в пищу арбуз. Но возникает еще одна проблема – в арбузах часто содержится много нитратов. К тому же грузчики и продавцы не всегда соблюдают санитарно-гигиенические правила.

Покупать арбузы важно в сертифицированных точках. Отдавать предпочтение стоит целым плодам, а не разрезанным. Более пяти суток хранить арбуз даже в холодильнике в разрезанном виде запрещено.