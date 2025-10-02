Сезон осенних вечерок стартовал в российском регионе

Цикл осенних вечерок (16+) в рамках нацпроекта «Семья» стартовал в музее истории Усольского края Шигонского района, сообщил sovainfo.ru.

В уральском городе Усолье успешно возрождают уникальный культурный формат — традиционные народные посиделки, которые местные жители называют «вечерками». Эти мероприятия становятся пространством живого общения, где люди разных поколений совместно проводят досуг, обмениваются творческими умениями в различных видах рукоделия, исполняют народные песни и участвуют в старинных играх.

Как отмечают организаторы, усольские вечерки демонстрируют, что исконные традиции не становятся достоянием истории, а продолжают существовать в современной жизни, выполняя важную объединяющую функцию.

