В Коломне можно попробовать блюда по произведениям «русского Вальтера Скотта»

Осенью 2024 года Коломна становится площадкой для уникального культурного эксперимента — открытия гастробиблиотеки имени Ивана Лажечникова. Новый проект, реализуемый командой городских библиотек в рамках фестиваля «Лажечников и Ко», приурочен к 235-летию со дня рождения писателя, которого современники называли «русским Вальтером Скоттом».

Цель проекта — объединить литературу, историю и гастрономию, чтобы рассказать о жизни и творчестве знаменитого земляка через вкусовые впечатления. Все развернется в кафе и ресторанах города, где гостям предложат специальное меню, созданное по мотивам автобиографических произведений Лажечникова.

Гастрономический маршрут проведет через два ключевых периода жизни писателя: детство в хлебосольном доме на Астраханской улице и офицерскую юность с ее гастрономическими открытиями во время европейских походов. Каждое блюдо станет кулинарным штрихом к портрету молодого Лажечникова, чьи личные впечатления позже легли в основу его исторических романов. Параллельно с дегустациями гостей фестиваля ждет камерная, но насыщенная программа: лекции, экскурсии и тематические вечера в музеях, библиотеках и творческих пространствах Коломны.

Организаторы подчеркивают, что для города Иван Лажечников — больше чем первый русский романист. Он является «гением места», чье наследие является частью местного культурного кода. В Коломне его именем названа главная туристическая улица, а также находится единственный в России музей писателя, расположенный в усадьбе купцов Лажечниковых — памятнике истории и культуры XVIII–XIX веков. Фестиваль, призванный оживить историю и сделать ее осязаемой, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подчеркнем, что проект рассчитан на аудиторию возрастом 12+.

