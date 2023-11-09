«Сезонная линька людей»: Эксперты поделились правилами осеннего ухода за волосами

В каждое время года волосы требуют особенного ухода. Эксперты поделились, какие процедуры необходимо выполнять осенью, пишет интернет-издание « Абзац ».

Профессор, д.м.н., дерматолог, трихолог, врач-косметолог Юлия Галлямова рассказала, что осенью людей часто беспокоит выпадение волос.

«Было проведено большое научное исследование и доказано, что так называемая сезонная линька у людей существует. Отмечается она в конце лета и осенью. Зимой волосы, наоборот, становятся лучше. То есть что-то нам от предков досталось», - рассказала профессор, д.м.н., дерматолог, трихолог, врач-косметолог Юлия Галлямова

Эксперт предложила воспользоваться таким способом, чтобы проверить есть ли проблема. Необходимо провести по волосам сжатой рукой сверху вниз. Если в ладошке осталось три волосинки или меньше, то беспокоиться не о чем. Есть еще один способ, который требует больше времени.

Человек моет волосы, расчесывает и высушивает. Затем надевает шапочку и не снимает в ближайшие сутки. Затем становится над ванной или листом белой бумаги и расчесывается. Затем считает выпавшие волосы. В норме их должно быть до 120.

Эксперт Галлямова призывает россиян не становиться жертвами маркетинга. Если есть проблемы, то лучше сразу обращаться к специалисту.

Врач-трихолог, косметолог Анастасия Курская напомнила о важности полноценного питания и здорового образа жизни. Также она рекомендует сушить волосы не на высокой температуре. Причем важно всегда досушивать до конца. Стоит носить головные уборы и приобрести средства, которые питают волосы (маски и бальзамы).

«Не несут пользы рецепты на спиртовой основе – от выпадения не помогают, при этом сильно пересушивают корни. Маски с сахаром, горчицей могут травмировать и обжечь кожу. Составы с луком или чесноком не пробуждают фолликулы, зато надолго остаются неприятным ароматом в волосах. Неправильно подобранные пропорции могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Лучше использовать профессиональные или готовые продукты для укрепления волос», - объясняет врач-трихолог, косметолог Анастасия Курская

Топ-стилист Дмитрий Винокуров предлагает волосы увлажнять, укладывать и выработать привычку делать массаж дома. В салоне просить мастера сделать кератин и коллаген.

«У мужчин с уходом немного проще. Сейчас есть тенденция на эффект «укладки второго дня». Средняя длина волос у мужчин подчеркивается стайлингом «морская соль» или жидким воском. Это хорошо защищает и от непогоды. Женщины такое не используют – создаётся эффект грязных волос», – пояснил стилист Дмитрий Винокуров.

Также важно вовремя обстригать кончики волос. В качестве термозащиты можно в домашних условиях делать настои из трав или же приобрести профессиональную серию за уходом.