Тихий ход и полная зарядка: электробусы из Москвы вышли на маршрут в Химках

В городском округе Химки стартовало движение современных электробусов, принадлежащих Мосгортрансу. Инновационный транспорт, пришедший на смену дизельным автобусам, обещает пассажирам не только тишину, но и расширенный набор удобств, а также может стать предвестником масштабного обновления парка в регионе. Об этом сообщает REGIONS .

На подмосковные маршруты официально вышли первые электробусы столичного производства. Новая техника заступила на линию № 1971, которая связывает станцию метро «Сходненская» с жилым комплексом «Мишино». Ключевым отличием новинки стала вместительность: теперь для пассажиров доступно 35 сидячих кресел, тогда как в старых автобусах их было лишь 31. Количество машин на маршруте также решено увеличить по сравнению с предыдущим графиком работы дизельного транспорта.

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов подтвердил, что экологичный подвижной состав одновременно вышел в рейсы по двум направлениям, соединяющим мегаполис с областью. Речь идет о маршруте №с908 в Ленинском округе и уже упомянутом № 1971 в Химках. По будням на этих магистралях будет задействовано 18 ультрасовременных машин, что должно существенно повысить комфорт передвижения для жителей пригорода.

Разработчики оснастили электробусы полным набором технологий XXI века. Для поддержания комфортного микроклимата в любую погоду работают мощная система климат-контроля и электрические отопители. Пассажиры уже оценили наличие USB-портов для подзарядки гаджетов, а также медиаэкраны, транслирующие актуальную информацию о предстоящих остановках. Оплатить проезд стало проще благодаря цифровым валидаторам, установленным прямо у дверей.

Безопасность и доступность также стали приоритетом: транспорт оснащен «умным» освещением, меняющим интенсивность света в зависимости от времени суток, кнопками принудительного открытия створок и откидной аппарелью. Для маломобильных групп пассажиров предусмотрены специализированные места и кнопка вызова водителя. В администрации округа не исключают, что успешный опыт запуска позволит расширить географию электробусов и на другие маршруты Химок в ближайшем будущем.