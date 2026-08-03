В Домодедовской больнице спасли мужчину, который мог умереть из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности

Специалисты Домодедовской больницы спасли мужчину, который мог умереть из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель с тяжелым обострением хронической обструктивной болезни легких. Пациенту грозила клиническая смерть на фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности.

Специалисты подключили мужчину к аппарату искусственной вентиляции легких. Так он провел 45 дней. Кроме того, врачи провели трахеостомию В результате состояние пациента стабилизировалось, он был выписан.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами планы по капитальному ремонту хирургического корпуса Подольской больницы.