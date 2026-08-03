Губка на вашей кухне грязнее, чем кажется: микробиолог раскрыл, как часто ее нужно менять

Кухонную губку лучше менять каждый день, пишет Daily Mail. Об этом заявила доктор Примроуз Фристоун, доцент клинической микробиологии в Лестерском университете: по ее словам, губки очень быстро собирают бактерии, остатки еды и влагу, а затем могут разносить микробы по посуде и прочим поверхностям.

Проблема в том, что губка почти постоянно остается влажной, лежит в теплой кухне и впитывает частицы пищи. Для бактерий это почти идеальная среда. Чем дольше человек пользуется одной и той же губкой, тем больше микробов в ней накапливается.

Новое исследование Федерального института оценки рисков показало, что внутри кухонных губок могут скрываться возбудители пищевых инфекций, включая Salmonella enteritidis, E. coli и Staphylococcus aureus. При этом запах и цвет не помогают понять, насколько губка загрязнена. То есть «понюхать и решить» — плохая проверка.

Если губка уже неприятно пахнет, ее точно нужно выбросить. Такой запах обычно говорит о сильном росте микробов.

Дезинфекция отбеливателем может немного продлить срок службы губки, но не решает проблему полностью. Со временем бактерии образуют защитные слои, из-за которых чистить губку становится все труднее. Поэтому эксперты советуют не держаться за старую губку ради экономии: она может стать источником заражения на всей кухне.