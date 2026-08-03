Жители Дубны обсуждают в Сети необычный образ пенсионера — короткая юбка, без футболки и с шоппером

На минувших выходных жители Дубны стали свидетелями необычной прогулки: по центральным улицам города спокойно передвигался пожилой мужчина. На нем была короткая зеленая юбка, сумка-шоппер через плечо, при этом торс оставался обнаженным. Местные паблики мгновенно заполнились фотографиями и обсуждениями произошедшего. Ситуацию для REGIONS прокомментировала психотерапевт Ирина Клюева, которая назвала возможные причины такого поведения и дала рекомендации горожанам.

По словам очевидцев, пенсионер вел себя абсолютно невозмутимо, не реагируя на удивленные взгляды и комментарии прохожих. В соцсетях тут же нашлись те, кто утверждает, что этот мужчина появляется в женской одежде на улицах города периодически, причем не стесняясь даже детских площадок.

Ирина Клюева, врач-психотерапевт, в беседе с REGIONS объяснила, что подобное поведение может иметь различные корни — от проявлений возрастных психических изменений до сознательного эпатажа. Специалист подчеркнула важность различия между переодеванием в одежду противоположного пола и стремлением обнажаться на людях. В данном случае, по словам эксперта, речь может идти скорее о первом варианте, особенно если мужчина не демонстрирует агрессии и не пытается привлечь к себе внимание навязчивыми действиями.

«Мы можем наблюдать несколько сценариев. Первый — трансвестизм, потребность носить одежду противоположного пола для психологического комфорта. Это не психическое расстройство, а вариант гендерного самовыражения. Второй — возрастные изменения психики, приводящие к растормаживанию социальных запретов. При сосудистых заболеваниях мозга или начальных стадиях деменции человек может утрачивать критическое отношение к своему внешнему виду», — говорит Клюева.

Многие горожане задаются вопросом, почему пенсионера не изолируют от общества и не помещают в специализированное учреждение. Ирина Клюева пояснила, что законодательство в этой сфере крайне строгое. Принудительная госпитализация в психиатрический стационар возможна только в строго определенных случаях: если человек представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, является беспомощным или его действия могут причинить существенный вред здоровью. Даже при наличии когнитивных нарушений решение о недобровольной госпитализации принимает исключительно суд на основании заключения комплексной психиатрической экспертизы.

«Ношение женской одежды — личный выбор, не нарушающий ничьих прав. Появление топлес — уже нарушение общественных норм. Важно понимать, вызвано это осознанным вызовом или снижением критичности мышления», — объяснила специалист.

Психотерапевт рекомендовала горожанам не вступать с мужчиной в конфликт, не делать замечаний и тем более не проявлять агрессию или насмешки — это может спровоцировать ухудшение его состояния и непредсказуемую реакцию. Лучшая стратегия, по мнению эксперта, — игнорирование, если поведение пенсионера не угрожает безопасности окружающих.

«Сам факт ношения женской одежды не является основанием для принудительного лечения. Если человек не агрессивен и способен себя обслуживать, врачи не имеют права госпитализировать его против воли», — говорит Клюева.

Однако систематическое появление в общественных местах топлес может квалифицироваться как мелкое хулиганство. В таких случаях, подчеркнула Ирина Клюева, уместно обращение не в медицинские инстанции, а в полицию — и именно по факту нахождения без одежды выше пояса, а не ношения женской одежды. Правоохранители вправе провести профилактическую беседу или, при повторных нарушениях, составить протокол об административном правонарушении.

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