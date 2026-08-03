Не тяните чемодан за собой: эксперты объяснили, как меньше нагружать спину и плечи

Если тянуть чемодан за собой, к примеру, через аэропорт или вокзал, можно перегрузить спину, шею, плечи и руку, пишет Daily Mail. Эксперты советуют владельцам багажа не тащить их сзади, а катить рядом с собой. Для этого рекомендуется обзавестись четырехколесным чемоданом.

Физиотерапевт Лори Диамос объясняет: когда человек ведет такой чемодан сбоку, локоть остается согнутым, кисть — в более естественном положении, а нагрузку легче менять с одной руки на другую. Можно даже использовать обе руки, чтобы не перегружать одну сторону тела.

При вытянутой назад руке все хуже. Тело слегка разворачивается, позвоночник получает скручивающую нагрузку, и на длинных переходах по аэропорту это может привести к дискомфорту.

Исследования тоже показывают, что тяжелый чемодан выгоднее толкать, чем тянуть. В работе 2024 года, опубликованной на PubMed, китайские ученые пришли к выводу: если багаж весит больше 20% массы тела человека, толкание становится более экономным по энергии. Для человека весом 70 кг это примерно 14 кг и больше.

Есть исключения. Двухколесные чемоданы лучше подходят для брусчатки, гравия и бордюров, а четырехколесные удобнее на гладких полах аэропортов, отелей и вокзалов.

Эксперты также советуют не перегружать багаж, класть тяжелые вещи ближе к колесам и подбирать ручку по росту, чтобы не идти сгорбившись.