Исчезнувшая накануне из соцсетей Литвинова вернулась и показала фото в купальнике

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась кадром, сделанным во время отдыха на море. На снимке 59-летняя звезда позирует в черном слитном купальнике с декольте, дополнив образ солнцезащитными очками и цепочкой с кулоном, пишет Super.

Подписчики оценили смелость актрисы и ее безупречную форму, особенно после того, как она перестала выходить на связь с фанатами.

Фото: [ соцсети ]

Однако не только пляжные фото занимают мысли Ренаты. Накануне стало известно, что она выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре Москвы. Цена объекта составляет около ₽1 млрд. Чтобы ускорить процесс продажи, Литвинова готова сделать скидку и даже лично приехала в столицу, чтобы контролировать оформление документов.

Элитное жилье актриса купила в 2021 году, но на постоянной основе там никто не проживал — квадратные метры использовалась для съемок и встреч.

Ранее сообщалось, что певица Земфира* избавилась от последней недвижимости в России.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.