Исчезнувшая накануне из соцсетей Литвинова вернулась и показала фото в купальнике
Super: 59-летняя Рената Литвинова поделилась редким снимком с отдыха на море
Фото: [соцсети]
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась кадром, сделанным во время отдыха на море. На снимке 59-летняя звезда позирует в черном слитном купальнике с декольте, дополнив образ солнцезащитными очками и цепочкой с кулоном, пишет Super.
Подписчики оценили смелость актрисы и ее безупречную форму, особенно после того, как она перестала выходить на связь с фанатами.
Фото: [соцсети]
Однако не только пляжные фото занимают мысли Ренаты. Накануне стало известно, что она выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре Москвы. Цена объекта составляет около ₽1 млрд. Чтобы ускорить процесс продажи, Литвинова готова сделать скидку и даже лично приехала в столицу, чтобы контролировать оформление документов.
Элитное жилье актриса купила в 2021 году, но на постоянной основе там никто не проживал — квадратные метры использовалась для съемок и встреч.
Ранее сообщалось, что певица Земфира* избавилась от последней недвижимости в России.
*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.