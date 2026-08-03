Техника дала сбой, а совесть молчит: магазин в Подмосковье просит покупателей проверить оплату после сбоя 30 июля

В Дмитрове посетители одного из магазинов на улице Большевистской ушли с покупками, искренне считая, что все оплатили. На деле же деньги в банк не поступили — кассовое оборудование дало сбой после ремонта. Магазин обратился к горожанам с просьбой проверить свои платежи, однако пока никто из покупателей не вернулся, чтобы разобраться в ситуации, сообщил REGIONS.

Все произошло 30 июля в магазине на Большевистской улице. По словам сотрудников, после ремонта кассового оборудования выявилась серьезная техническая проблема: аппараты продолжали пробивать и выдавать покупателям чеки, однако транзакции по банковским картам фактически не проходили — деньги не поступали на счет магазина.

«Если вы совершали покупки 30 июля во второй половине дня по адресу: Большевистская, 4А, стоит связаться с магазином и убедиться, что платеж действительно был успешно проведен», — пишет магазин в местном телеграм-канал «ЧП Дмитров».

В результате десятки покупателей, оплачивавших покупки картой, ушли домой с полным пакетом товаров и чеком на руках, даже не подозревая, что оплата не состоялась. Самое удивительное в этой истории — реакция покупателей. По словам сотрудников магазина, за несколько дней после инцидента никто не обратился в торговую точку, чтобы уточнить, прошла ли оплата, или самостоятельно проверить списания в личном кабинете банка.

Ситуация, при которой покупатель получил товар, но фактически его не оплатил из-за технического сбоя, имеет четкое правовое регулирование. Разобраться в юридических нюансах помог юрист Сергей Плаксий.

«С правовой точки зрения речь идет о неосновательном обогащении — это регулируется статьей 1102 Гражданского кодекса РФ. Лицо, которое приобрело имущество без установленных законом или сделкой оснований, обязано возвратить его. Чек на руках у покупателя не является доказательством оплаты — это лишь документ, подтверждающий факт заключения договора купли-продажи и его условия», — объясняет Сергей Плаксий.

Сергей Плаксий рекомендует всем, кто 30 июля во второй половине дня совершал покупки по указанному адресу, самостоятельно проверить историю операций в мобильном приложении банка. Если списания не было, стоит связаться с магазином и урегулировать ситуацию добровольно.

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