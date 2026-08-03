В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила безопасности у воды
Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности у водоемов
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Московской области о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоемов региона.
«Главный враг отдыхающих — солнечный удар. Важно помнить, что вода работает как зеркало: солнечные лучи отражаются от ее поверхности и воздействуют на нас с удвоенной силой. Получить ожог или перегрев можно гораздо быстрее, чем в городском парке», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 1 ведомства Сергей Самченко.
Спасатели подчеркнули, что во время отдыха у воды запрещено пить спиртное. Алкоголь сильно нагружает сердце, что опасно в жаркую погоду. Кроме того, нарушается терморегуляция организма и притупляется бдительность.
Помимо этого, специалисты призвали не употреблять тяжелую пищу, особенно жирное мясо. Организм тратит много энергии на ее переваривание, что становится причиной вялости, а также повышает риск получения теплового удара.
В период с 12:00 до 16:00 находиться на открытом солнце опасно. Во время отдыха важно пить достаточно воды и носить головной убор.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха у реки Учи в Ивантеевке. Работы завершатся до конца лета.