Ксения Собчак в тюрбане и леопардовом костюме восхитила подписчиков

44-летняя телеведущая и блогер Ксения Собчак продолжает удивлять поклонников не только яркими высказываниями, но и стильными образами. На этот раз она устроила фотосессию, в которой предстала в шелковом тюрбане и леопардовом костюме от итальянского модного дома Prada, пишет Super. Снимки появились в ее социальных сетях.

Собчак с легкой иронией подписала фотографии, сравнив свой образ с продукцией другого люксового бренда: «Dolce & Gabbana — это, конечно, хорошо. Но все-таки я Prada Girl».

Ранее Ксения уже привлекала внимание публики дорогими аксессуарами: в одном из выходов ее образ оценили в сумму, превышающую ₽1,5 млн.

Однако не только мода занимает мысли Ксении. В июне она сделала громкое заявление о своей личной жизни. В интервью телеведущая эмоционально высказалась о стереотипах, которые сложились в интернете о ней и ее супруге — режиссере Константине Богомолове. Она заявила, что для нее Богомолов — «последний муж и главная любовь всей жизни».

Ранее сообщалось, что Татьяна Брухунова перед отпуском опубликовала фото в аэропорту с сумочкой Chanel за ₽600 тысяч.