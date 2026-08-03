Гантели и ни дня без бассейна: как звезде «Молодежки» и «Сватов» удается оставаться в отличной форме?

Звезда сериалов «Молодежка» и «Сваты» Николай Добрынин в свои 63 года остается в отличной физической форме. В интервью РИА Новости артист признался , что не любит тренажерные залы и предпочитает заниматься самостоятельно.

Его верные спутники — гантели и резиновые эспандеры, а также регулярные заплывы в бассейне. По словам актера, такие занятия доставляют ему искреннее удовольствие, и он не представляет своей жизни без них.

«Очень люблю гантели, резинки всякие. Занимаюсь не в зале, сам. Бассейн люблю. Кайф ловлю от всего этого», — рассказал Николай.

Однако есть одна вещь, которая дается Добрынину сложнее, чем физические нагрузки, — отдых. Как оказалось, актер совершенно не умеет расслабляться и всегда предпочитает работе другие занятия. Но это не мешает ему любить свою профессию.

Каждый новый спектакль для Добрынина — отдельное событие, а выход на сцену — источник особых эмоций. Более того, актер признается, что каждый раз, когда приезжает в новый город, он целует сцену в знак благодарности за возможность творить.

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