108 медалистов из одного округа: Павловский Посад стал кузницей отличников в 2026 году

Через несколько недель для школьников Московской области прозвенит первый звонок нового учебного года, однако сегодня в регионе с особой гордостью подводят итоги выпуска 2026‑го.

Уходящий учебный сезон стал поистине триумфальным для Подмосковья. По данным, обнародованным областным Министерством образования, почти 5 тыс. выпускников — если быть точным, 4,9 тыс. человек — получили золотую медаль «За особые успехи в учении», а еще 3,6 тыс. были удостоены серебряной награды. В разрезе муниципалитетов ярко выделяется Павлово‑Посадский городской округ.



Региональные показатели свидетельствуют о стабильно высоком уровне образования в Подмосковье и являются результатом системной работы педагогических коллективов и стараний самих школьников. Как пояснили в ведомстве, обе медали — и первой, и второй степени — не только подтверждают выдающиеся академические достижения, но и предоставляют их обладателям реальные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Медалисты могут рассчитывать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а также на приоритетное зачисление в случае равенства конкурсных баллов с другими абитуриентами.

Одиннадцатиклассники из Павлово‑Посадского городского округа в 2026 году показали блестящие результаты: совокупное число медалистов всех степеней достигло 108 человек. Из них 69 выпускников удостоены золотой медали первой степени, а 39 — серебряной второй степени.

Лидерами по числу медалистов в округе стали три образовательных учреждения. С большим отрывом вперед вырвалась МОУ «Гимназия», воспитавшая 24 медалиста. Вторую строчку занимает МОУ «Лицей» — здесь подготовили 17 обладателей наград. Замыкает тройку МОУ СОШ № 14, чьи ученики получили 15 медалей.

Золотая медаль первой степени вручается выпускникам при соблюдении двух ключевых условий. Во‑первых, итоговые отметки за весь период обучения в 10‑м и 11‑м классах должны быть исключительно «отлично» по всем без исключения предметам. Во‑вторых, результаты единого государственного экзамена обязаны соответствовать установленному порогу: не менее 70 баллов по русскому языку и не менее 70 баллов по профильному предмету. Если выпускник сдает базовую математику, то вместо минимального порога требуется оценка «5».

Серебряная медаль второй степени предполагает чуть более лояльные условия. Ученик также должен иметь «пятерки» по всем предметам за два последних года, однако допускается наличие не более двух «четверок». По ЕГЭ планка ниже: минимальные 60 баллов по русскому языку и столько же по профильному экзамену.

Каждый вуз самостоятельно определяет количество дополнительных баллов, которые получают медалисты. Как правило, эта надбавка колеблется от 1 до 10 баллов. Кроме того, наличие медали дает абитуриенту преимущество перед другими поступающими, если их суммарные баллы за ЕГЭ окажутся равными. Таким образом, медаль становится не просто символом признания, но и весомым аргументом в конкурентной борьбе за бюджетные места.