Шагала, говорила и была фаворитом советских детей: музей Подмосковья показал игрушку с лицом Эдиты Пьехи

Сотрудники Музея советского детства, расположенного в Сергиевом Посаде, поделились любопытным фактом из истории игрушечного производства, опубликовав в соцсетях фото редкого экспоната. Оказывается, у знаменитой эстрадной исполнительницы Эдиты Пьехи существовал кукольный двойник, который в свое время стал настоящим хитом среди советских детей, сообщил REGIONS.

Игрушечный «двойник» эстрадной певицы

В день рождения народной артистки, отмеченный 31 июля, музейщики решили напомнить подписчикам об удивительном факте, связанном с ее именем. Оказывается, в 1971 году на Московской фабрике художественной игрушки была разработана и запущена в серийное производство кукла по имени Лика. Ее внешность создавалась специально с оглядкой на образ Пьехи, которая в те годы считалась непререкаемым эталоном элегантности и стиля для миллионов советских граждан.

Это была далеко не рядовая игрушка. Лика выделялась внушительным ростом — 70 сантиметров. Она могла «шагать», если вести ее за руку, а также воспроизводила звуки, напоминающие речь. В магазины куклы поступали в разнообразных нарядах, что делало каждую из них уникальной. Такое сочетание качеств превратило Лику в любимую игрушку для многих девчонок и мальчишек по всему Союзу.

Теплые воспоминания и ностальгия

Пост музея вызвал живой отклик у пользователей из разных городов. В комментариях под публикацией жители региона начали делиться собственными детскими воспоминаниями, связанными с этой игрушкой. Трогательные истории подтверждают, что кукла Лика занимала совершенно особое место в сердцах детей того времени и была желанным гостем в любой домашней коллекции. Ольга Егорова, жительница Подмосковья, рассказала, как в детстве с удовольствием играла с куклой своей младшей сестры. Женщина отметила, что это одна из самых теплых и ярких страниц ее биографии.

«Помню ее очень хорошо. Красивая, нарядная, высокая. Даже мне было интересно водить ее за ручку. Кукол у нас было много, но эта была особенной», — поделилась она в соцсетях.

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