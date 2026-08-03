Солнечное затмение 12 августа 2026: будет ли видно в Москве и Подмосковье

12 августа жители России смогут наблюдать частичное солнечное затмение, во время которого Луна закроет часть солнечного диска, из-за чего Солнце будет выглядеть словно «надкусанным». Однако для жителей Москвы и Подмосковья это астрономическое явление пройдет почти незаметно. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар», астроном Станислав Короткий, в Московском регионе затмение будет практически не видно.

«Лучше всего это явление смогут наблюдать жители Санкт-Петербурга, Карелии и Мурманской области. Именно там вечером 12 августа, на закате Солнца, можно будет увидеть, как Луна закрывает часть солнечного диска», — пояснил эксперт.

Тем, кто окажется в регионах, где затмение будет заметно, астроном напомнил о правилах безопасности. Смотреть на Солнце невооруженным глазом нельзя даже во время частичного затмения, поскольку яркое излучение способно вызвать серьезный ожог сетчатки. Опасность заключается в том, что повреждение может произойти без боли, а последствия иногда оказываются необратимыми.

«Для наблюдений следует использовать только специальные солнечные фильтры или сертифицированные очки для наблюдения за затмениями. Также подойдут телескопы и бинокли, оборудованные профессиональными солнечными фильтрами. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, рентгеновская пленка, компакт-диски и другие подручные средства не обеспечивают достаточной защиты и использовать их нельзя», — отметил Короткий.

Даже если увидеть само затмение в Подмосковье не удастся, любители астрономии смогут полюбоваться еще одним красивым августовским явлением. В эти же дни продолжается метеорный поток Персеиды, пик активности которого придется на середину месяца.