Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон нежно поцеловала возлюбленного во время отдыха на Майорке

57-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон наслаждается летним отдыхом на Майорке в компании своего бойфренда Джима Кертиса. Папарацци запечатлели их нежный поцелуй на яхте, а также компанию звездных друзей.

Пара выбрала живописное побережье Балеарского моря, где они арендовали роскошную яхту. На опубликованных порталом People снимках актриса предстала в лаконичном черном топе и белых шортах, продемонстрировав подтянутую фигуру. Ее 50-летний возлюбленный был одет в черную футболку-поло и темные шорты.

Компанию влюбленным составили актер Джейсон Бейтман, модель Кристиан Хоуг и стилист Джейми Мизрахи.

Роман Дженнифер и Джима начался еще летом 2024 года, но широкой публике о нем стало известно лишь спустя год. Примечательно, что недавно появилась информация, что Кертис приревновал актрису к ее бывшему мужу Брэду Питту. Сама Энистон, судя по всему, не обращает внимания на слухи и наслаждается романтическим отдыхом.

Ранее 40-летнюю Ирину Шейк застали в ресторане в компании бывшего парня Кендалл Дженнер.