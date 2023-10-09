Сговор: Эксперт рассказал причины нехватки общественного транспорта в крупных городах

Урбанист Артемий Зайцев рассказал, что может стать причиной нехватки общественного транспорта в крупных городах на примере ситуации в Ростове, сообщает rostovgazeta.ru .

Местные власти сообщают, что нехватка водителей в Ростове связана с дефицитом кадров. Водители уезжают в новые регионы, где можно хорошо заработать. Эксперт поделился лайфхаком, как проверить правдивость заявлений властей. Необходимо изучить вакансии в регионе. Если водители автобусов массово не требуются, то людей вводят в заблуждение.

Аналогично и заявления относительно высоких заработных плат для водителей в новых регионах оказались недостоверными, утверждает эксперт. Самая высокая зарплата, которую предлагают, - 60 тысяч рублей.

Эксперт называет возможную причину нехватки общественного транспорта – сговор.

«Для того чтобы заключить контракты, обещали поднимать тарифы и делать выделенные полосы. На практике в 2022 году из десяти обещанных выделенных полос в ПКРТИ [ПКРТИ — программа комплексного развития транспортной инфраструктуры — прим. редакции] сделали только одну. А тарифы поднимают с учетом „средней температуры по больнице“. Муниципальное предприятие бесплатно в 2017–2018 годах получило 200 новых автобусов и самые выгодные маршруты. При этом частные предприятия купили транспорт в лизинг и платят по кредитам», — разъясняет эксперт.

В подобных условиях владельцы компаний вынуждены получать заработок другими способами: принуждать водителей работать больше, чем они обязаны по закону, выключать кондиционеры для экономии расхода топлива и убирать автобусы с менее востребованных линий.