Риелторы подсчитали «парковую премию» на столичное жилье

Покупатели столичных квартир готовы заметно переплачивать за возможность жить рядом с крупными зелеными зонами. По оценке риелторов, новостройки в нескольких минутах ходьбы от самых популярных парков Москвы стоят на 35–40% дороже аналогичного жилья в тех же районах. Самую высокую «парковую премию» сегодня формируют Парк Горького и Нескучный сад. Как рассказала РИА Недвижимость ведущий эксперт компании «Этажи» Анна Зайцева, именно близость этих парков увеличивает стоимость новостроек в среднем на 35–40%. Практически такой же уровень наценки наблюдается возле Филевского парка — до 40%.

По словам специалиста, покупатели готовы платить больше не только за экологию, но и за виды из окон, развитую инфраструктуру для прогулок и отдыха, а также более высокую ликвидность такого жилья. Кроме того, квартиры рядом с парками обычно продаются быстрее, чем аналогичные объекты в более удаленных кварталах.

В число локаций с высокой прибавкой к цене также вошли Серебряный Бор, где жилье дороже на 20–35%, и Крылатские холмы — на 20–30%. Рядом с парком «Сокольники» наценка составляет 18–25%, а возле национального парка «Лосиный Остров» — 15–20%. Более умеренный рост цен наблюдается около ВДНХ, Останкинского парка, Битцевского леса, Измайловского парка и Покровского-Стрешнева — в пределах 10–20%. Самая небольшая надбавка зафиксирована у музея-заповедника «Царицыно» — до 10%.

На вторичном рынке эффект выражен слабее. Для недавно построенных домов близость парка обычно добавляет к стоимости 20–30%, что примерно на 10–15% меньше, чем в новостройках. В старом жилом фонде премия редко превышает 5–10%.

По данным сервисов недвижимости, стоимость квадратного метра рядом с крупными парками варьируется от нескольких сотен тысяч до более чем ₽1 млн в зависимости от района и класса жилья. Эксперты считают, что в ближайшие 5–10 лет дефицит нового предложения в Москве может сделать квартиры в шаговой доступности от зеленых зон еще дороже: надбавка для новостроек способна вырасти еще на 10–17%, а для вторичного жилья — на 7–10%.

До этого стало известно, что средний чек на зарубежные туры вырос почти до ₽205 тысяч.