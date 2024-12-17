Шахматисты из Удмуртии получили серебряные медали на юношеском первенстве мира

Шахматист Никита Калинин поделился эмоциями от игры, которая состояла из 22 партий. Подросток сначала отказался давать комментарии. После напряженного турнира молодому человеку был необходим отдых. Однако вскоре он признался, что во время блиц-игры сложно быстро думать. Бывает, что игроки совершают необдуманные поступки. Так, в последний партии российский шахматист пожертвовал фигуру.

«Я понимал, что жертва некорректна, но в блице, когда нет времени долго думать, не так просто разобраться в позиции», — сказал Калинин корреспонденту Udm-Info.

Молодой человек признался, что из-за усталости не почувствовал радости. Он отметил, что отмечать победу будет дома. Турнир проходил в Словении 17 декабря. Российские участники еще не успели вернуться домой.

Корреспондент Udm-Info следил за ходом соревнований в прямом эфире. По его мнению, самым сильным соперником Никиты стал участник из Казахстана. Матч завершился со счетом 1:1. Во время завершающей игры ижевчанин встретился с вьетнамцем.

Ранее сообщалось, что Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации.