Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации
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Российский президент Владимир Путин вручил президенту Азиатской шахматной федерации орден Дружбы. Об этом пишет ТАСС вечером четверга, 17 октября.
Шейх Султан бен Халифе Аль Нахайян получил эту награду, как пишут журналисты, за большой вклад в развитие шахмат в целом, популяризацию этого вида спорта на международной арене и обеспечение спортсменам из России профессионального роста ввиду участия в крупных соревнованиях, даже несмотря на санкции.
Президентом АШФ шейх Султан был избран в 2006 году, и единогласно переизбирался через каждые четыре года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российская федерация шахмат вошла под знамена АШФ. Российский гроссмейстер уже объяснял, почему данный переход может быть только полезен.