Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации

Шейх Султан бен Халифе Аль Нахайян получил эту награду, как пишут журналисты, за большой вклад в развитие шахмат в целом, популяризацию этого вида спорта на международной арене и обеспечение спортсменам из России профессионального роста ввиду участия в крупных соревнованиях, даже несмотря на санкции.

Президентом АШФ шейх Султан был избран в 2006 году, и единогласно переизбирался через каждые четыре года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская федерация шахмат вошла под знамена АШФ. Российский гроссмейстер уже объяснял, почему данный переход может быть только полезен.