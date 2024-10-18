Шахтер из Кузбасса рассказал, как выжил после обвала угольной лавины

Стена угля длиной метров десять и высотой около 2,5 метров упала на шахтера из Кузбасса, когда до конца рабочей смены оставалось 20 минут. Мужчина остался инвалидом. Он уверен, что его история может вдохновить многих находящихся в беде людей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Трагедия произошла в городе Междуреченск в 2006 году.

«Когда пришел в себя… Мое состояние трудно описать — боль, шок, нечем дышать. Услышал, что ребята начали перекличку. Так делают в шахте, чтобы понять все ли остались целы после обвала. Я слышу фамилии и мысленно тороплю: «Скорее, скорее назовите меня». Секунды казались вечностью», — поделился воспоминаниями Александр.

Откликнуться на свою фамилию у Александра не было сил. Его коллеги заметили огонек от каски и принялись руками откапывать уголь. Мужчины спасли Александра. Вдохнув долгожданный воздух, он потерял сознание. В больнице шахтеру сообщили, что он больше никогда не сможет ходить.

Накануне трагедии Александр развелся. Дети 4 и 2 годиков остались с ним. Это и стало стимулом, чтобы продолжать жить. Особенно тяжело было первый год. Мужчина пролежал в больнице, мышцы атрофировались. После длительной реабилитации его состояние стабилизировалось. Он признался, что живет полноценно. Так, научился управлять автомобилем и много путешествует.

Дети уже выросли, поэтому у Александра есть много свободного времени. Он старается проводить его в кругу людей с особенностями здоровья, где можно встретить сильных и целеустремленных личностей.

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