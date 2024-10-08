МЧС РФ: обрушение на рудниках Якутии унесло жизнь молодого горняка

В угольной шахте «Восточная Денисовская» в Якутии произошла авария. Обрушение породы в очистном забое унесло жизнь одного человека. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на ведомство.

По предварительной информации, в момент обрушения на аварийном участке находились четверо шахтеров. Троих из них удалось спастись. Жертвой инцидента стал молодой горнорабочий 2003 года рождения.

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия и извлекли тело погибшего. Следственно-оперативная группа установит точные причины и обстоятельства трагедии. Начнется расследование в связи с гибелью молодого рабочего, который по роковому стечению обстоятельств оказался в смертельной ловушке.

Всего к аварийно-спасательным работам было привлечено 16 человек и три единицы техники, о чем также проинформировало РИА Новости.

Ранее в Якутии годовалый ребенок едва не погиб из-за батарейки в пищеводе. Инородное тело находилось в пищеводе почти неделю.