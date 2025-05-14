Шахтеры благоустраивают кузбасский парк

По информации издания, до ноября на территории парка в рамках благоустройства появятся лыжероллерные трассы, пешеходные дорожки, зона для выгула и занятий с домашними питомцами, парковка для велосипедов. Планируется, что заезды для автотранспорта будут заасфальтированы. Для мероприятий подготовят амфитеатр. Горожане смогут приводить своих детей играть на новой современной площадке.

«Тырганский парк — одно из любимых мест отдыха многих жителей Прокопьевска. Именно за эту общественно значимую территорию прокопчане активно голосовали на всех этапах», — отметил глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.

По информации издания, предприятие активно участвует в развитии различных проектов по всей территории Кузбасса. Жителям региона предлагают выбирать путем голосования локации, которые требуют первоочередного внимания. При поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» удалось привлечь из федерального бюджета порядка 900 млн руб. инвестиций, которые были направлены на улучшение социальной инфраструктуры шахтерских городов. Положительных результатов удалось добиться за четыре года сотрудничества.

Ранее сообщалось, что более 23 тыс. человек приняли участие в месячнике чистоты в Подольске.