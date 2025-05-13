Более 23 тыс. человек приняли участие в месячнике чистоты в Подольске, рассказали в муниципальной администрации. По его итогам было собрано свыше 2,5 тыс. кубометров мусора.

Уборка стартовала еще в феврале — в порядок после зимы начали проводить территории школ и домов. В конце марта, а также в апреле провели три крупных субботника.

Субботники проводили более чем на 30 территориях — в скверах, парках, на улицах. Особое внимание уделили местам, о которых сообщали пользователи «Добродела».

Всех жителей, принявших участие в субботниках, поблагодарил глава округа Григорий Артамонов.

Ранее в регионе итоги «Месяца чистоты» подвел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.