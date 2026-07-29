Фен, плойка и утюжок убивают ваши волосы: трихолог объяснила, откуда берутся секущиеся концы
Трихолог Троицкая: фен, утюжки и плойки разрушают защитный слой волоса
Врач-трихолог Ирина Троицкая в беседе с Life.ru назвала главную причину сечения волос. По ее словам, проблема чаще всего возникает из-за регулярного воздействия высоких температур, и секущиеся концы — не просто эстетический дефект, а сигнал о том, что волосы постоянно подвергаются повреждающим факторам.
Специалист объяснила, что использование фена, утюжков, плоек и других приборов для укладки со временем разрушает защитный слой волоса. Он начинает терять влагу, становится более хрупким и расслаивается на концах. Не менее опасны и химические процедуры.