Британское издание Daily Express публикует материал, автор которого рассказывает, почему в зоне СВО массово гибнут украинские военные.

Первая причина - это отсутствие профессиональных военных. Главнокомандующие отрядов рассказали изданию, что скоро начнется третий год с момента объявления СВО. Сначала в зону спецоперации прибывали компетентные кадры. Теперь же уровень подготовки военных значительно снизился. Набирать новых людей становится все сложнее из-за отсутствия желающих.

«Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», — говорится в материале.

Вторая причина заключается в том, что пока президент Украины Владимир Зеленский просит помощи у своих партнеров, Россия производит собственную технику и боеприпасы. Количество изготавливаемой техники лишь возрастает. РФ однозначно лидирует в данном вопросе.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском YouTube-канале ранее уже рассказывал, что команда Зеленского была обязана с первых дней СВО начать производить оружие или заключать контракты с партнерами о строительстве новых заводов на территории страны.

Вместо этого президент, который ранее работал в шоу-бизнесе и привык к повышенному вниманию аудитории, обращался к своему народу с громкими заявлениями. Россия же работала над увеличением производства снарядов и созданием новых видов военной техники.