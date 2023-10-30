Шеф-повар назвал 5 популярных салатов из меню ресторанов Ростова: без «шубы» не обошлось

Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров перечислил салаты, которые люди чаще всего заказывают в различных ресторанах, сообщает rostovgazeta.ru . Все рецепты легко найти в интернете и приготовить дома для семейного ужина.

Шеф-повар Леонид Макаров отмечает, что чаще всего люди заказывают «Цезарь». Предложены различные ингредиенты - с курицей, лососем или креветками. Каждый выбирает свой основной ингредиент, поэтому салат пользуется особенной популярностью.

«Сельдь под шубой» - это уникальный салат в том плане, что присутствует в меню как столовых, так и изысканных ресторанов. Эксперт Макаров присваивает ему второе место в рейтинге популярности и считает, что причина - в поддержании людьми русских традиций.

Третье место - греческий салат. Перемешанные свежие овощи с сыром и оливковым маслом присутствуют в меню любого ресторана, даже если он ориентирован на конкретную кухню.

Четвертое место - «зеленые салаты».

«У них нет единого рецепта. Это просто смесь различной зелени, куда могут добавлять орехи, овощи или ягоды», — называет четвертый по популярности салат Леонид Макаров

Замыкает рейтинг салат «Чука», которые оценивают по вкусовым достоинствам поклонники азиатской кухни. Основные ингредиенты - водоросли, которые заправляют ореховым соусом.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова ранее рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», какие овощи полезнее употреблять в пищу исключительно сырыми.