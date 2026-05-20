Верховный суд разъяснил, когда иностранца могут выдворить несмотря на брак

Брак с гражданином России не дает иностранцу автоматической защиты от депортации, заявила « Газете.Ru » юрист Зара Горбушина. Она отметила, что многие мигранты ошибочно считают регистрацию брака способом полностью решить вопросы легализации пребывания в стране.

По словам эксперта, Верховный суд РФ разъяснил: если решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина было принято до заключения брака, сам факт семейных отношений не отменяет его юридической силы.

Юрист напомнила, что депортация применяется в случаях утраты документов на проживание или работу, окончания срока визы, нарушения миграционных правил, незаконного въезда в страну, а также при угрозе общественной безопасности или порядку.

Горбушина подчеркнула, что наличие семьи в России не освобождает иностранца от миграционного контроля. Аналогичную позицию ранее подтверждали и другие судебные инстанции.

Отдельно юрист предупредила о последствиях фиктивных браков. Если будет доказано отсутствие совместного быта и реальных семейных отношений, такой союз могут признать недействительным. Это способно повлечь серьезные правовые последствия, включая проблемы с получением миграционного статуса и дальнейшим пребыванием в стране.

Ранее сообщалось, что полиция Рязани за выходные выявила 44 миграционных нарушения.