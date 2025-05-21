Школьник из Кемерово упал в реку вместе с велосипедом и ушел под воду: поиски идут вторые сутки
В Кемерово ребенка унесло течением реки Томи
Фото: [Медиасток.рф]
Пользователь социальной сети рассказал, что в реке Томи было обнаружено тело 12-летнего ребенка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В СК Кузбасса информацию опровергли. Ребенок до сих пор не найден.
В пресс-службе СК подтвердили корреспонденту Сибдепо, что сотрудники ведут поиски несовершеннолетнего. В ведомстве рассказали, что 12-летнего мальчика течением затянуло в реку Томи. В соцсетях сообщается, что тело было обнаружено через 20 минут после инцидента. Информация не соответствует действительности.
«До настоящего момента не обнаружен», — указано в сообщении.
В ведомстве поделились предварительной версией происшедшего. Школьник катался на велосипеде на Московской площади. Он скатился с берега к реке. Ребенок упал в воду вместе с велосипедом. Его начало быстро относить течением реки. Вскоре ребенок оказался под водой.
По информации ведомства, на место происшествия прибыли спасатели. Они ищут ребенка. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установить все обстоятельства и причины произошедшего. Информация о пропаже появилась в 19:00 во вторник, 20 мая. Поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего при катании со спутницей на сапборде.