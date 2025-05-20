Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего при катании со спутницей на сапборде

Во Владивостоке обнаружили тело мужчины, который исчез вместе со своей спутницей во время катания на сапборде. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 46-летнего Виктора нашли 20 мая утром недалеко от Низководного моста после трехдневных поисков. Тело 35-летней Елены нашли накануне в водах Тавричанского лимана.

Несколько дней назад появилась информация об исчезновении пары во время прогулки на сапе в районе Владивостока. С момента их выхода в море прошло более 24 часов. Во время плавания туристы снимали видео и делились радостью от преодоления высоких волн.

Установлено, что мужчина и женщина отправились в плавание на одном сапе от Второй Речки в сторону Де-Фриза днем 18 мая.

Ранее появились детали жестокого преступления, в котором обвиняется 35-летний житель Ульяновской области, в отношении москвича.