Школьники Хабаровска учатся общаться с инвалидами и оказывать им помощь

Старшеклассники Хабаровска приняли участие в конкурсе, цель которого - демонстрировать важность защиты прав людей с инвалидностью, сообщает zr.media . Партнером мероприятия выступило ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Ребятам рассказали, как они могут оказывать помощь представителям маломобильной группы населения. В первую очередь важно уметь правильно общаться.

Школьникам предлагали выполнить различные задания. Например, необходимо было выбрать сценку из русской народной сказки и поставить по ее мотивам спектакль. Важно было, чтобы дети могли донести информацию людям, у которых проблемы со слухом или зрением.

Подобные мероприятия важны и для учащихся школ. В скором будущем многим из них предстоит выбрать профессию. Некоторые должности, например, социальный работник или юрист, обязывают знать простые правила поведения с инвалидами.

Важно также знать правовую базу, поэтому предварительно педагоги рассказали детям права инвалидов. Потом для школьников провели тестирование. Завершающий этап - участие в конкурсе.