Горчица, фацелия и овес: эксперт назвала лучшие растения для восстановления земли в Подмосковье

После уборки раннего картофеля, чеснока, лука и зелени многие дачные грядки пустуют. Однако оставлять землю без растений — плохая стратегия. Опытная подмосковная дачница Оксана Сергеева в беседе с REGIONS рассказала, какие сидераты стоит посеять прямо сейчас, чтобы восстановить почву и заложить основу для будущего урожая.

В конце июля и начале августа, по словам Сергеевой, лучше всего сеять горчицу белую, фацелию и овес. Горчица быстро наращивает зеленую массу, подавляет сорняки и частично обеззараживает землю. Фацелия считается универсальным сидератом: она улучшает структуру грунта, привлекает полезных насекомых и подходит практически для любых культур. Если почва тяжелая, хороший результат дает овес или его смесь с викой — они разрыхляют землю и обогащают ее органикой.

Сидераты успевают вырасти за несколько недель, после чего их скашивают и оставляют на грядке в качестве натурального удобрения. Но важно не совершать распространенную ошибку.

«Важно учитывать, что сидераты не должны быть родственниками будущей культуры. Например, после капусты не стоит сеять горчицу, потому что они относятся к одному семейству и имеют общих вредителей. А вот фацелия подходит практически всегда», — объяснила она.

Дачница советует не откладывать посев до сентября. Чем раньше сидераты попадут в землю после уборки урожая, тем больше зеленой массы они успеют нарастить и тем заметнее будет эффект для почвы будущей весной.

Вопреки расхожему мнению, что в июле на даче уже нечего делать, профессиональные агрономы утверждают обратное. Сейчас — один из самых удачных моментов для пополнения сада новыми растениями и даже для посева некоторых культур. Секрет в погоде: прохладная и влажная почва создает идеальные условия для адаптации саженцев, избавляя огородников от изнурительного ежедневного полива.