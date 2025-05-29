Сход ледника в Альпах практически целиком уничтожил деревню в Швейцарии

Отколовшийся от ледника в Альпах огромный участок спровоцировал оползень, который уничтожил 90% швейцарской деревни Блаттен, сообщил The Guardian.

По информации издания, деревня практически полностью оказалась под осколками льда, грязью и камнями. В преддверии оползня около 300 жителей удалось эвакуировать. Региональное правительство заявило, что вследствие стихийного бедствия близлежащее русло реки Лонца также засыпано ледяными осколками и камнями. Специалисты опасаются, что это может спровоцировать застой воды. Мэр Блаттена выразил надежду, что восстановить деревню получится, несмотря на серьезные разрушения.

«Мы потеряли нашу деревню», — сказал Маттиас Беллвальд, мэр Блаттена, на пресс-конференции после оползня.

Представитель местных властей проинформировал, что после стихийного бедствия стало известно о пропаже без вести одного жителя деревни. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в программе X отметила, что людям тяжело терять свои дома. Власти следят за ситуацией в регионе.

По информации издания, ледник Берч располагается над деревней. Региональное правительство не исключает ухудшения ситуации вблизи населенного пункта. Швейцарская национальная телекомпания SRF продемонстрировала кадры с дрона: деревня засыпана мусором, жилые дома разрушены.

Ранее сообщалось, что во льдах Гренландии нашли секретную военную базу США.