Во льдах Гренландии нашли секретную военную базу США

Camp Century была построена в 1959 году как секретный проект США для испытаний ядерных ракет в Арктике. Расположенная на северо-западе Гренландии, неподалеку от космической базы Питуффик, она представляла собой сложный комплекс с театром, часовней, спортзалом, библиотекой, столовой, комнатой командования и техническими помещениями.

В частности, здесь находились ядерный реактор, системы резервного питания, воздушные охладители и резервуары для хранения топлива. Проект предполагал строительство сети туннелей под ледяным покровом для прокладки коммуникаций и хранения оружия, однако из-за технических сложностей его план так и не был реализован в полном объеме, а базу демонтировали в 1967 году.

Как пишет WSJ, базу обнаружили в результате глобального потепления. В последние годы увеличение температуры привело к значительному таянию ледников, что позволило ученым впервые за десятилетия визуализировать остатки под ледяным покровом Гренландии.

Считается, что здание могло находиться под поверхностью с 1967 года, но последние исследования показывают, что его можно было бы полностью раскрыть на поверхности в ближайшие десятилетия.

Эксперты предупреждают, что обнажение таких объектов может иметь экологические и геополитические последствия, связанные с возможным высвобождением опасных отходов и раскрытием секретных военных объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил стремление присоединить Гренландию и Канаду к США.