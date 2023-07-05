Сходили в фитнес-клуб, а попали в больницу: массовое отравление в Оренбурге

3 июля пятеро посетителей оренбургского фитнес-клуба обратились в больницу с симптомами отравления, сообщает 56orb.ru . Люди были направлены в областной токсикологический центр, где получили медицинскую помощь. Одного человека госпитализировали.

Диагноз обратившихся клиентов фитнес-клуба – интоксикация. В Минздраве Оренбургской области информацию подтвердили, но не стали раскрывать название фитнес-центра. Однако, из видео и фото, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно предположить, что речь идет о клубе «Лайм фитнес». Стоимость годового абонента в данном центре составляет 30 тысяч рублей. Отмечается, что клиентами клуба могут становиться не только совершеннолетние граждане, но и дети.