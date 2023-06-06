Шойгу рассказал о потерях российской армии при отражении наступления ВСУ

По данным главы оборонного ведомства, в результате боестолкновений за последние три дня погиб 71 российский военный, еще 210 человек получили ранения. Слава Шойгу приводит «Интерфакс».

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения», — сообщил Шойгу.

Также, по словам министра, ВСУ были подбиты - 5 танков, 9 боевых машин, 2 автомобиля и 9 орудий.

По данным, которые привел Шойгу, Украина потеряла за три дня до 3,7 тысяч военных. ВС РФ уничтожили 52 танка, 207 бронированных машин, пять самолетов и два вертолета.

Комментируя инцидент с Каховской ГЭС, Шойгу обвинил в ее подрыве киевский режим. Целью диверсии Шойгу назвал переброску подразделений и техники ВСУ в район наступательных действий.

Во вторник, 6 июня, в результате сбоя задвижек на Каховской ГЭС, были подтоплены 18 населенных пунктов вблизи города Новая Каховка. Еще 80 — остаются в зоне риска. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, инцидент на ГЭС значительно повлиял на экологию региона — из-за подтоплений возможны засухи, а также обмеление Северо-Крымского канала.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее цель — защита мирного населяли ДНР и ЛНР от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьского референдума.