«Шоколадный кризис». Российские кондитеры добились квот на беспошлинный ввоз какао-продуктов

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства от 8 июня, в рамках тарифных преференций компании смогут завести в страну 74 тыс. тонн какао-продуктов. Это позволит снизить производственную себестоимость. Инсайдер издания, связанный с продовольственным рынком, уточнил, что квоты распределены следующим образом: 37 тыс. тонн — на какао-пасту, еще 37 тыс. тонн — на какао-масло и какао-жир.

С 2016 года российские кондитеры пользовались нулевыми пошлинами при ввозе иностранной какао-пасты, масла и жира. Однако с мая 2025 года были введены сборы: 3% на какао-пасту и 5% на масло с жиром. Отраслевое сообщество тогда резко раскритиковало это решение, указав в первую очередь на удорожание шоколадной продукции, и запросило возвращения льготных тарифов. Виталий Муравьев, возглавляющий кондитерскую фабрику «Победа», пояснил, что отмена квот повысила себестоимость выпуска на 4%. При этом российские сладости вынуждены конкурировать с европейскими и американскими аналогами, где ввоз какао-продуктов пошлинами не облагается.

В первом квартале текущего года розничные продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 13% в годовом исчислении. Россияне все чаще переключаются на более дешевые кондитерские товары, например на печенье.

Ранее сообщалось о том, что импорт европейских сладостей в Россию упал на треть за полгода.