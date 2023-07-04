ШОС призывает мировых лидеров отказаться от ядерного оружия

Члены ШОС призывают страны отказаться от ядерного оружия в рамках действующей Конвенции. Предлагается прекратить производство нового оружия и остановить уже запущенный процесс накопления ядерного оружия, а также ликвидировать все имеющиеся запасы. Страны призывают избавляться от оружия строго при соблюдении всех требований КБТО. О необходимости проведения подобных мер у членов ШОС разногласий нет.

По итогам проведения саммита в Нью-Делийской декларацию внесены и другие предложения. Так, в ШОС призывают мировых лидеров к созданию многополярного миропорядка.