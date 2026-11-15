Средняя пенсия по старости в Москве выросла почти на ₽11 тыс. за пять лет

Средний размер пенсии по старости в Москве за последние пять лет увеличился почти на ₽11 тыс. и достиг ₽28 918 в месяц. Такие данные Социального фонда России приводит ТАСС . В октябре 2021 года столичные пенсионеры получали в среднем около ₽18 тыс., а к октябрю 2026 года показатель вырос более чем на 60%. При этом речь идет о среднем размере назначенных выплат, а не о сумме, которую гарантированно получает каждый пожилой москвич.

По данным Соцфонда, средняя пенсия по России в октябре 2026 года составляла ₽25 480. Таким образом, московский показатель оказался выше общероссийского на ₽3438, или примерно на 13,5%. Разница отражает особенности пенсионных выплат в столице, однако по приведенным данным нельзя определить, какую роль в ней играют страховой стаж, заработки пенсионеров и региональные доплаты. Фактические суммы у отдельных получателей могут существенно отличаться от средних значений.

В 2027 году пенсионные выплаты планируют увеличить в рамках очередной индексации. По предварительным расчетам Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в России вырастет примерно на ₽2400 в месяц и достигнет ₽30,2 тыс. При этом данный прогноз относится к общероссийскому показателю, а не исключительно к Москве. Размер прибавки для конкретного человека будет зависеть от величины его страховой пенсии и утвержденных параметров повышения.

Важно учитывать, что сравнение показателей за 2021 и 2026 годы отражает номинальный рост пенсионных выплат. Оно не показывает, насколько изменилась их покупательная способность с учетом инфляции и подорожания товаров и услуг. Кроме того, средняя пенсия по старости в Москве и прогнозируемая средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров по России относятся к разным статистическим категориям. Поэтому напрямую сопоставлять их как выплаты одной и той же группе граждан некорректно.