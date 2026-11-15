Россияне купили рекордное за пять лет количество средств от похмелья

Продажи средств от похмелья в российских аптеках достигли максимального уровня за последние пять лет. С января по сентябрь 2026 года покупатели приобрели 1,84 млн упаковок лекарственных препаратов и биологически активных добавок этой категории. Об этом сообщает РИА Новости и исследование аналитической компании DSM Group. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было реализовано 1,76 млн упаковок.

Основной вклад в увеличение продаж внесли биологически активные добавки. За девять месяцев россияне приобрели 1,35 млн упаковок таких средств, что на 6,3% больше прошлогоднего показателя. Таким образом, именно БАДы обеспечили большую часть аптечных продаж в категории препаратов от похмелья.

На лекарственные средства пришлось значительно меньше покупок — около 495,3 тыс. упаковок. При этом данный сегмент постепенно восстанавливается после резкого падения в 2023 году. Тогда продажи сократились с 1,05 млн до 354 тыс. упаковок, однако впоследствии спрос начал возвращаться.

Суммарные продажи за январь–сентябрь 2026 года оказались примерно на 80 тыс. упаковок выше прошлогоднего уровня. В относительном выражении рост составил около 4,5%. При этом статистика отражает количество реализованных упаковок, а не число покупателей или случаев употребления алкоголя.

Эксперты не приводят данных, позволяющих напрямую связать увеличение продаж с ростом потребления спиртного. На показатели могли влиять изменения ассортимента, покупательских предпочтений и доступности отдельных средств, однако причины рекордного спроса в исследовании не уточняются. Важно также учитывать, что препараты и БАДы от похмелья не устраняют токсическое действие алкоголя и не гарантируют предотвращения его последствий для здоровья.