SHOT: Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате»

По данным источника, ходатайство намерены рассмотреть в ближайшие две недели. SHOT располагает информацией, что Ефремов аргументировал руководству колонии свою просьбу об УДО. В частности, он акцентировал внимание на ухудшении состояния здоровья: проблемы со зрением, легкими и работой сердца.

По данным источника, актер также обратил внимание на свое активное участие в самодеятельности в колонии. Он считает, что своим примером прививает другим заключенным любовь к искусству. Михаил Ефремов упомянул о своей работе в цеху, где каждый день шьет форму для заключенных. Отставаний от плана нет.

По данным SHOT, актер признался, что готов начать новую жизнь после выхода из колонии. Он неоднократно раскаивался публично, а также переосмыслил поступки, которые стали причинами для выговоров. Все свои ошибки осознал в полной мере. Телеграм-канал отметил, что Ефремов посещает на территории ИК храм, где регулярно причащается и исповедуется.

«При этом просить об УДО адвокат Ефремова планировал еще перед Новым годом и даже собрал все справки. Правда, из-за шумихи в СМИ ходатайство пришлось отложить на 2025-й», — сообщил источник SHOT.

Ранее сообщалось, что очередь из режиссеров выстроилась для проведения проб с Ефремовым в колонии.